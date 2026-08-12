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Entenda alguns dos desafios atuais do agronegócio

Reforma tributária, infraestrutura logística e mercado internacional são alguns dos destaques

Record News Rural|Do R7

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A reforma tributária ainda gera dúvidas no campo e preocupa produtores rurais. Para o ex-ministro da Agricultura, Antônio Cabrera, os principais desafios envolvem a formalização dos pequenos produtores, a tributação de produtos industrializados, o aumento dos custos logísticos e os impactos na competitividade do agronegócio.

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