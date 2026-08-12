Entenda alguns dos desafios atuais do agronegócio

A reforma tributária ainda gera dúvidas no campo e preocupa produtores rurais. Para o ex-ministro da Agricultura, Antônio Cabrera, os principais desafios envolvem a formalização dos pequenos produtores, a tributação de produtos industrializados, o aumento dos custos logísticos e os impactos na competitividade do agronegócio.



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