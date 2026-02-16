Brasil bate recordes de exportação de carne bovina
Abate cresceu mais de 13% no quarto trimestre de 2025, segundo dados do IBGE
O Brasil registrou aumento nas exportações de carne bovina em janeiro de 2026.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Exportação de frango, suínos e ovos bate recorde
Brasil segue forte em mercados estratégicos, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal
Sistema concilia o cultivo de frutas com o meio ambiente
Preservação do solo é uma das vantagens da técnica; manejo sustentável mantém a biodiversidade
Produção de grãos é estimada em 353,4 milhões de toneladas
Resultado representa ligeiro crescimento de 0,3% em relação ao volume obtido no ciclo 2024/25
Pequenos produtores estão em busca de inovação
Show Rural Coopavel destaca soluções tecnológicas para aumentar produtividade agrícola
Brasil exportou 2,8 milhões de sacas de café em janeiro
Resultado representa queda de 31% em relação ao mesmo período de 2025
Preço do trigo segue firme no Sul e no Sudeste do país
Valores são impulsionados por menores estoques e pelos bons volumes exportados
Trabalhadores do agronegócio representam 26% do total de ocupações no país
Setor agro registra aumento de 2% em trabalhadores na comparação com 2024
Terceira reestimativa do Fundecitrus para a laranja tem a maior queda em 11 anos
Clima e greening impactam negativamente a produção; previsão fica em 292,6 milhões de caixas
Produtores apostam em manejo intensivo para o gado de corte
Sistema de alimentação integrada com ração e pasto acelera o ganho de peso do animal
Exportações da agropecuária crescem 2,1% em janeiro
Vendas para a China tiveram alta, mas fecharam em queda para os Estados Unidos
Hidroponia: sistema ganha espaço e se consolida no campo
Hortaliças têm boa aceitação entre consumidores; melhor produtividade compensa o investimento
Preços do leite acumulam queda de 25,8% em 2025
Cenário é de cautela para o setor nacional de pecuária leiteira neste ano
Entenda por que os preços do suíno vivo caíram no começo do ano
Desvalorização é resultado do desequilíbrio entre disponibilidade do animal e baixa procura pela proteína
Brasil deve produzir 66,2 milhões de sacas de café em 2026
Alta é resultado de bienalidade positiva, condições climáticas favoráveis e boas práticas de manejo