Brasil deve atender 61% da demanda global da soja

Conflito no Oriente Médio pode impulsionar grão brasileiro

O conflito no Oriente Médio pode favorecer os negócios envolvendo a soja brasileira. Com a entrada da safra, as negociações do complexo soja voltaram a se aquecer e, externamente, países que demandavam pouco estão ampliando as relações comerciais.

