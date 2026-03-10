Brasil deve atender 61% da demanda global da soja

O conflito no Oriente Médio pode favorecer os negócios envolvendo a soja brasileira. Com a entrada da safra, as negociações do complexo soja voltaram a se aquecer e, externamente, países que demandavam pouco estão ampliando as relações comerciais.



