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Brasil é um dos países que mais produz e desperdiça alimentos

Frutas, legumes e verduras são mais vulneráveis porque estragam mais fácil

Record News Rural|Do R7

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Mais de 13% dos alimentos produzidos no mundo são perdidos antes de chegar ao varejo. O Brasil, destacado como um dos maiores produtores globais, também lidera em desperdício.

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