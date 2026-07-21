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Brasil faz banco de antígenos contra febre aftosa

Reserva nacional tem capacidade de fornecer até R$ 10 milhões de doses de vacinas em caso de emergência

Record News Rural|Do R7

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O Brasil inaugurou o Banco Nacional de Antígenos para a resposta de emergência à febre aftosa.

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