Exportadores brasileiros miram no mercado asiático

Os exportadores brasileiros enfrentam desafios diante da tarifa de 25% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos do país, que entra em vigor a partir desta quarta-feira (22). Com as negociações ainda em andamento, a China aparece como uma das principais alternativas para o destino da produção brasileira.



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