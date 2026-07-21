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Exportadores brasileiros miram no mercado asiático

Embarques para a China já bateram recorde no primeiro semestre deste ano

Record News Rural|Do R7

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Os exportadores brasileiros enfrentam desafios diante da tarifa de 25% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos do país, que entra em vigor a partir desta quarta-feira (22). Com as negociações ainda em andamento, a China aparece como uma das principais alternativas para o destino da produção brasileira.

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