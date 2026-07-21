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Cotações do milho variam de acordo com a região produtora

Lentidão no início da colheita e vendedores cautelosos fizeram as cotações oscilarem

Record News Rural|Do R7

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Os preços do milho têm encontrado variações entre as regiões produtoras.

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