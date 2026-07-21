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Pesquisadores da UFMG criam fertilizante sustentável

Produto é menos nocivo ao meio ambiente, e vem com promessa de tornar setor mais independente

Record News Rural|Do R7

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Pesquisadores da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) desenvolveram um fertilizante orgânico que promete ser menos prejudicial ao meio ambiente.

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