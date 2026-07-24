Leite A2: bebida é proveniente de vacas geneticamente selecionadas
Produto ganha espaço no mercado e é indicado para quem tem sensibilidade ao leite convencional
A produção do leite A2, tipo de leite de vaca proveniente de animais com o genótipo A2A2, que produzem exclusivamente a proteína beta-caseína A2 e podem proporcionar uma digestão mais confortável para pessoas com sensibilidade a proteínas lácteas, tem atraído investimentos no estado de São Paulo.
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