Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Começa a colheita da melancia em região produtora do Piauí

Irrigação e investimentos ajudam agricultor a dobrar a produtividade

Record News Rural|Do R7

  • Google News

Propriedade que planta melancias da variedade Crimson Sweet está otimista com o início da época de colheita da fruta. Região tem a agricultura como principal atividade econômica.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Economia
  • Piauí
  • agricultura
  • record-news-rural

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.