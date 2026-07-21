Produção brasileira de azeite de oliva bate recorde

A produção brasileira de azeite de oliva atingiu 1,434 milhão de litros em 2026, o maior volume já registrado no país. O resultado representa um crescimento de quase 500% em relação a 2025, ano marcado por condições climáticas adversas, e supera em 124% o recorde anterior, alcançado em 2023.



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