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Produção brasileira de azeite de oliva bate recorde

Resultado representa crescimento de 496,75% em comparação com o ano de 2025

Record News Rural|Do R7

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A produção brasileira de azeite de oliva atingiu 1,434 milhão de litros em 2026, o maior volume já registrado no país. O resultado representa um crescimento de quase 500% em relação a 2025, ano marcado por condições climáticas adversas, e supera em 124% o recorde anterior, alcançado em 2023.

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