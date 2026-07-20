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Produtor de São Paulo aposta no cultivo do canéfora

Espécie representa 30% da produção nacional; variedade se adapta ao noroeste paulista

Record News Rural|Do R7

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O cultivo do café canéfora vem ganhando espaço entre os produtores no noroeste paulista devido à boa adaptação da cultura ao clima da região e às oportunidades econômicas que ela oferece.

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