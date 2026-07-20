Produtor de São Paulo aposta no cultivo do canéfora

O cultivo do café canéfora vem ganhando espaço entre os produtores no noroeste paulista devido à boa adaptação da cultura ao clima da região e às oportunidades econômicas que ela oferece.



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