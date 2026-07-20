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Maior oferta pressiona preços da laranja de mesa

Já o período de entressafra da lima ácida tahiti tem sustentado os valores

Record News Rural|Do R7

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As regiões produtoras de frutas cítricas em São Paulo têm registrado movimentos distintos nos preços devido às variações na oferta. De acordo com dados do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), as cotações da laranja de mesa estão em queda por causa da maior disponibilidade da fruta no mercado. Já os preços do limão Tahiti apresentam alta, impulsionados pela oferta mais restrita nesse período.

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