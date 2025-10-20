Logo R7.com
Cadeia da soja e biodiesel pode crescer 11,29% em 2025

Setor deve ser responsável por 6,1% do PIB (Produto Interno Bruto) nacional

Record News Rural|Do R7

Estudos do Cepea Esalq (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo), em parceria com a Abiove (Associação Brasileira das Indústrias de Olhos Vegetais) indicam um crescimento significativo da cadeia de soja e biodiesel no agronegócio brasileiro para 2025. Esta cadeia pode atingir 21,1% do PIB do agronegócio, impulsionada por uma safra recorde de soja de 170,3 milhões de toneladas na temporada 2024–2025.

