Cães da raça border collie fazem a diferença no pastoreio

Com inteligência aguçada e precisão nos movimentos, animais garantem eficiência no trabalho

Record News Rural|Do R7

Os cães da raça border collie se tornaram aliados importantes na lida com o rebanho. Em uma mistura da inteligência aguçada e precisão nos movimentos, eles garantem mais eficiência no trabalho do produtor rural.

