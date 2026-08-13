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Preço da tilápia recua com demanda fraca

Menor ritmo de comercialização pressiona cotações; exportações seguem lentas

Record News Rural|Do R7

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Os preços da tilápia registraram uma queda no mês de julho devido ao enfraquecimento da demanda.

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