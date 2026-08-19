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Oferta do açúcar segue restrita e impacta negociações

Na bolsa de valores de Nova York, açúcar demerara segue com bons preços

Record News Rural|Do R7

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O preço do açúcar cristal segue em alta em São Paulo devido à oferta limitada do produto.

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