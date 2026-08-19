Exportações de café solúvel do Brasil sobem 20% em julho
Resultado consolida a retomada do produto nos mercados internacional e doméstico
As exportações brasileiras de café solúvel cresceram 20% em volume em comparação com o mesmo período do último ano, de acordo com a Abics (Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel). O resultado representa a recuperação do setor no mercado internacional, impulsionada pelo fim de barreiras comerciais em mercados estratégicos e pelo aumento da demanda global.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Oferta do açúcar segue restrita e impacta negociações
Na bolsa de valores de Nova York, açúcar demerara segue com bons preços
Redução dos estoques sustenta valorização da maçã
Avanços mais expressivos nos preços de negociação são verificados para a fuji
Conheça os resultados de integrar árvores ao sistema produtivo
Projeto Corredores Arborizados foca na sustentabilidade e melhora das condições do solo
Maioria do Supremo Tribunal Federal valida moratória da soja
Acordo entre tradings, indústrias e organizações impede compra de áreas desmatadas da Amazônia
Família mantém tradição de quatro décadas no campo
Além da criação de vacas leiteiras, eles produzem queijos que conquistam os clientes
Goiás é referência no cultivo de cereal
Estado segue como referência no cultivo do cereal, que ganha espaço no agronegócio
Preço da tilápia recua com demanda fraca
Menor ritmo de comercialização pressiona cotações; exportações seguem lentas
Entenda alguns dos desafios atuais do agronegócio
Reforma tributária, infraestrutura logística e mercado internacional são alguns dos destaques
Vinícola catalã antecipa colheita em meio a onda de calor
Trabalhadores começam a colher uvas semanas antes do período tradicional de agosto
Brasil aumenta importações de trigo em agosto
Ação foi impulsionada pela baixa oferta do produto no mercado nacional
Entenda o momento atual do mercado do milho
Abramilho destaca importância da agricultura irrigada e os desafios da armazenagem
Inverno atípico e chuvoso em julho pode impactar exportação do café
Atraso na colheita prejudica principalmente a classificação da bebida
Turismo rural cresce no interior de Pernambuco
Roteiros no Agreste oferecem contato com a natureza, ambientes aconchegantes e clima agradável
Produtores do estado de São Paulo investem na cultura de cacau
Interior paulista oferece condições e clima favoráveis para o cultivo da fruta