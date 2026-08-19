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Exportações de café solúvel do Brasil sobem 20% em julho

Resultado consolida a retomada do produto nos mercados internacional e doméstico

Record News Rural|Do R7

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As exportações brasileiras de café solúvel cresceram 20% em volume em comparação com o mesmo período do último ano, de acordo com a Abics (Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel). O resultado representa a recuperação do setor no mercado internacional, impulsionada pelo fim de barreiras comerciais em mercados estratégicos e pelo aumento da demanda global.

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