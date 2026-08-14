Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Maioria do Supremo Tribunal Federal valida moratória da soja

Acordo entre tradings, indústrias e organizações impede compra de áreas desmatadas da Amazônia

Record News Rural|Do R7

  • Google News

O Supremo Tribunal Federal votou pela constitucionalidade da moratória da soja; entenda.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Agronegócio
  • Soja
  • STF (Supremo Tribunal Federal)
  • agricultura

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.