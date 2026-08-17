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Conheça os resultados de integrar árvores ao sistema produtivo

Projeto Corredores Arborizados foca na sustentabilidade e melhora das condições do solo

Record News Rural|Do R7

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Integrar árvores ao sistema produtivo de forma estratégica, criando corredores que favoreçam a formação de um microclima mais equilibrado, gera resultados que prometem melhorar as condições do solo.

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