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Goiás é referência no cultivo de cereal

Estado segue como referência no cultivo do cereal, que ganha espaço no agronegócio

Record News Rural|Do R7

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Líder na produção de sorgo no país, Goiás tem fortalecido sua posição de referência no cultivo do cereal.

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