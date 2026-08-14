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Família mantém tradição de quatro décadas no campo

Além da criação de vacas leiteiras, eles produzem queijos que conquistam os clientes

Record News Rural|Do R7

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A família Monteiro transformou tradição e trabalho no campo em sustento e exemplo de agricultura familiar há mais de 40 anos.

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