Família mantém tradição de quatro décadas no campo
Além da criação de vacas leiteiras, eles produzem queijos que conquistam os clientes
A família Monteiro transformou tradição e trabalho no campo em sustento e exemplo de agricultura familiar há mais de 40 anos.
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