Cana-de-açúcar e gergelim do Brasil ganham espaço nos mercados da Guatemala e África do Sul

O Ministério da Agricultura e Pecuária anunciou a exportação de mudas de cana-de-açúcar e gergelim para a Guatemala e a África do Sul, respectivamente. Segundo a pasta, essa expansão do mercado agrega valor por meio de pesquisa científica e abre novas oportunidades para o setor privado brasileiro, incluindo parcerias em biotecnologia , além de serviços de consultoria e assistência técnica.



Em 2024, a Guatemala importou cerca de US$ 249 milhões em produtos agropecuários do Brasil, enquanto a África do Sul consumiu aproximadamente US$ 635 milhões dessas mercadorias.