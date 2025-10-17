Logo R7.com
Carne suína recupera competitividade frente à de frango

Movimento atual reflete ajustes de mercado e recuperação gradual de demanda

Depois de meses de perdas, a carne suína voltou a ganhar competitividade em relação à de frango. Segundo dados do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo), a mudança está relacionada ao surto de gripe aviária ocorrido em maio numa grande comercializadora do Rio Grande do Sul.

