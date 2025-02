Cartela com 30 ovos chega a custar quase R$ 30 em algumas regiões do país

Seja orgânico, branco ou caipira, o ovo é um grande aliado na alimentação. No entanto, a disparada no preço do produto tem afastado muitos brasileiros das prateleiras do alimento nos supermercados. Com alta de 50% em algumas regiões, uma cartela com 30 unidades chega a custar quase R$ 30.



O aumento no valor está relacionado à maior demanda, já que o ovo tem sido uma alternativa proteica devido ao alto preço das carnes. A redução de oferta no mercado interno, causado pelo crescimento das exportações, é outro fator contribui para o encarecimento do produto.