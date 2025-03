Cavalos campeões: treinamento de mangalarga marchador inclui interação com a natureza

Império Monteiro, um cavalo mangalarga marchador , é pentacampeão nacional nas competições de montaria. O campeão treina no Rancho Natureza, localizado em Limoeiro, zona rural de Pernambuco, ao lado de mais de 30 animais da mesma espécie. No local, todos recebem cuidados e tratamentos diferenciados com foco não somente nas competições, mas também na interação com o meio ambiente .



Além de ser dócil e ideal para o contato humano, o mangalarga tem uma das melhores montarias do Brasil. Por isso, o treinamento aliado ao ambiente de lazer tem gerado bons resultados. "É fundamental manter esse contato [com a natureza]", afirma o criador da raça Joaquim Neto.