Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Chuva em Minas Gerais compromete qualidade da cenoura

Agentes relatam bifurcação das raízes e problemas fitossanitários

Record News Rural|Do R7

  • Google News

As intensas chuvas que atingem Minas Gerais desde a semana passada têm impactado negativamente a produção de cenouras na região.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Chuvas
  • Minas Gerais
  • agronegocio
  • record-news-rural

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.