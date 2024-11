Chuvas aliviam produtores de café, mas próximas safras do produto ainda correm risco

As chuvas que atingiram várias regiões produtoras de café no Brasil levaram alívio aos agricultores. Tanto que algumas lavouras já apresentam flores. Pesquisadores do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada) destacaram que as precipitações da segunda quinzena de outubro serão fundamentais para o sucesso das safras de 2025 e 2026. No entanto, o déficit hídrico ainda preocupa.