Chuvas tardias atrasam início do plantio de soja em Rio Verde (GO)

As chuvas de 2024 chegaram mais tarde do que o esperado, o que comprometeu o calendário agrícola dos produtores de soja em Rio Verde (GO), que atrasaram o início do plantio. No entanto, as previsões indicam que o volume total colhido pode alcançar um recorde de 19 milhões de toneladas , um aumento de 7,1% em comparação com a safra anterior. A área plantada deve ocupar 4,85 milhões de hectares, um aumento de 2,1% em relação à da última safra.