Clima instável gera incertezas na citricultura brasileira

Excesso de calor levou à queda de frutos em diferentes estágios

Mesmo com o retorno das chuvas, o cenário para a temporada 2026/27 de citros permanece delicado devido ao clima instável.

