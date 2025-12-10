CNA faz balanço de 2025 e projeta agro para 2026

O agro foi fundamental para o desenvolvimento econômico do Brasil em 2025, mas há muitos desafios e entraves para serem resolvidos em 2026, segundo dados foram divulgados pela CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil).



