CNA faz balanço de 2025 e projeta agro para 2026

Entre os desafios: cenário internacional instável, clima desregulado, dívida pública e fragilidade fiscal

Record News Rural|Do R7

O agro foi fundamental para o desenvolvimento econômico do Brasil em 2025, mas há muitos desafios e entraves para serem resolvidos em 2026, segundo dados foram divulgados pela CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil).

