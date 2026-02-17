Logo R7.com
Colheita de uva deve gerar 9.000 empregos em vinícolas

Com expansão da produção, muitos conquistam trabalhos permanentes

Record News Rural|Do R7

A safra de uva de 2026 no Rio Grande do Sul está prestes a ser uma das maiores dos últimos anos.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • record-news-rural
  • agronegocio
  • emprego
  • vinhos

