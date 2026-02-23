Logo R7.com
Começa a colheita do arroz no Rio Grande do Sul

Evento de abertura foca nos desafios e as conexões do campo com o mercado

Record News Rural|Do R7

A abertura oficial da colheita de arroz e grãos em terras baixas começa nesta terça-feira (24). O evento busca discutir os desafios atuais enfrentados pelos produtores rurais e explorar as conexões entre o campo e o mercado.

