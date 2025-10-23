Comunidade quilombola sobrevive com produção própria

Uma comunidade quilombola Esperança, em Minas Gerais, se desenvolveu com o apoio da iniciativa privada e do governo municipal. Os moradores são responsáveis por toda a cadeia produtiva, desde a plantação e o cuidado com a lavoura até a industrialização e a comercialização dos alimentos.



