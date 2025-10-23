Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Comunidade quilombola sobrevive com produção própria

Cuidados com a lavoura e com a industrialização dos alimentos fazem parte da rotina das famílias

Record News Rural|Do R7

  • Google News

Uma comunidade quilombola Esperança, em Minas Gerais, se desenvolveu com o apoio da iniciativa privada e do governo municipal. Os moradores são responsáveis por toda a cadeia produtiva, desde a plantação e o cuidado com a lavoura até a industrialização e a comercialização dos alimentos.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • record-news-rural
  • agricultura-familiar
  • agricultura
  • minas-gerais

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.