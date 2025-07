Conheça a história dos pombos-correio, que já foram cruciais nas guerras e hoje competem em torneios

Eles já foram mensageiros em guerras e hoje são tratados como atletas. Com um instinto de orientação extremamente preciso, os pombos-correio conseguem voar até 1.200 quilômetros e retornar sozinhos ao seu ponto de origem. Durante a Primeira Guerra Mundial, um dos mais famosos, Cher Ami, salvou cerca de 200 soldados ao entregar uma mensagem crucial, mesmo ferido por tiros. O feito rendeu a ele uma medalha de honra e o transformou em símbolo da bravura animal.



O pombo-correio é uma variedade domesticada do pombo-comum , da espécie Columba livia. Ele se destaca pela estrutura física robusta, asas longas e uma espécie de “GPS natural”. Com a modernização das comunicações, a função dos pombos mudou. Hoje, são treinados desde filhotes para disputar campeonatos que avaliam velocidade e precisão no retorno para casa. O desempenho é calculado com ajuda de anilhas de identificação e sistemas eletrônicos.



Em Minas Gerais, onde há 65 associações columbófilas, a Copa Minas Gerais é a principal competição. Em provas que podem durar até 12 horas, as aves partem de cidades da Bahia e cruzam centenas de quilômetros até seus pombais. O campeão é o pombo que retorna mais rápido.