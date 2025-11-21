Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

COP30: Entenda os principais pontos negociados em Belém

Limite de aquecimento previsto no Acordo de Paris está prestes a ser ultrapassado

Record News Rural|Do R7

  • Google News

No Record News Rural desta sexta-feira (21), Alexander Turra, titular do instituto oceanográfico da USP (Universidade de São Paulo), comenta as expectativas na COP30 sobre o que de fato deve avançar nas ações práticas para proteger o meio ambiente.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • record-news-rural
  • Brasil
  • COP30
  • Sustentabilidade

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.