Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

COP30: Financiamento, transição e adaptação são centro das negociações

Delegações de 194 países de reúnem, em Belém, para debater emergência climática

Record News Rural|Do R7

  • Google News

A COP30 reúne mais de 50 mil participantes em Belém do Pará. A carta final da reunião de cúpula pede que seja início de novo ciclo de ação. Em entrevista ao Record News Rural desta terça-feira (11), Daniel Vargas, professor da FGV (Fundação Getulio Vargas), comenta as principais pautas do evento.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • record-news-rural
  • Belém
  • COP30
  • Mudanças climáticas

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.