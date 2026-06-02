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Rosas vermelhas ainda são as mais procuradas para o Dia dos Namorados

Segunda melhor data para o mercado de flores deve ter aumento de 8% em relação a 2025

Record News Rural|Do R7

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O setor de flores está otimista com a chegada do Dia dos Namorados, considerado o segundo melhor período do ano para as vendas.

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