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Novo seguro rural terá execução obrigatória no orçamento

Expectativa é de tramitação acelerada no Senado; proposta deve receber pedido de urgência

Record News Rural|Do R7

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Na última semana, o Congresso Nacional se debruçou sobre temas cruciais para o agronegócio brasileiro. Entre as pautas discutidas estão a renegociação das dívidas rurais pelo Senado em junho e a aprovação pela Câmara do projeto de lei que visa incentivar a produção nacional de fertilizantes.

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