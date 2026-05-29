Novo seguro rural terá execução obrigatória no orçamento
Expectativa é de tramitação acelerada no Senado; proposta deve receber pedido de urgência
Na última semana, o Congresso Nacional se debruçou sobre temas cruciais para o agronegócio brasileiro. Entre as pautas discutidas estão a renegociação das dívidas rurais pelo Senado em junho e a aprovação pela Câmara do projeto de lei que visa incentivar a produção nacional de fertilizantes.
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