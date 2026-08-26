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Cotação do mamão volta a subir com oferta controlada

Clima mais ameno desacelera maturação dos frutos; demanda aumentou

Record News Rural|Do R7

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Com oferta controlada por causa do clima, os preços do mamão, a fruta que é queridinha de muita gente, principalmente no café da manhã, voltaram a subir.

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