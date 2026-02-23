Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Cotação dos ovos reagem a alta e chegam a 40%

Apesar da recuperação, cotações ainda permanecem abaixo das registradas em 2025

Record News Rural|Do R7

  • Google News

O mercado de ovos registrou recuperação após cinco meses de queda.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • economia
  • agronegocio
  • record-news-rural

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.