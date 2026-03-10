Criada há 21 anos, associação transforma a vida das mulheres
Profissão passa de mãe para filha e ajuda no sustento de famílias inteiras no Piauí
As mulheres quebradeiras de coco babaçu transformam uma prática tradicional em fonte de sustento e autonomia.
