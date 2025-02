Curso gratuito do Cecafé orienta produtores sobre sustentabilidade, ESG e novas regras de exportação

O Cecafé (Conselho dos Exportadores de Café do Brasil) promoveu um curso que aborda as novas regras de comércio em tempos de ESG (Environmental, Social and Governance, do inglês Ambiental, Social e Governança) para produtores e comerciantes de café. O conteúdo é gratuito e está disponível online na plataforma EAD do programa Produtor Informado.



Para a diretora de Responsabilidade Social e Sustentabilidade do Cecafé, Silvia Pizzol, “é muito importante que produtores, profissionais de diferentes segmentos e também estudantes conheçam o que essas novas regras trazem de novidades no processo de comercialização do café e qual é a sinergia que elas têm com a legislação socioambiental brasileira”, o que pode garantir maior competitividade ao café brasileiro no mercado europeu.