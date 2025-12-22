Demanda enfraquecida faz preços dos ovos caírem
Poedeiras mais velhas estão sendo descartadas para tentar equilibrar os valores
Com o mercado enfraquecido e a oferta em alta, os preços dos ovos estão mais baixos. Segundo dados do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), em algumas regiões, a média dos preços dos ovos é a menor para um mês de dezembro desde 2022.
