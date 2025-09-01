Logo R7.com
Demanda por laranjas de mesa segue aquecida e sustenta os preços no mercado interno, diz Cepea

Novos contratos de fornecimento avançam lentamente, pois os agentes do setor optam por aguardar clareza nas condições do mercado

Record News Rural|Do R7

O preço médio da laranja-pêra na árvore atingiu R$ 57,72 por caixa de 40,8 kg na última semana, um aumento de 1,15%, de acordo com o levantamento do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada). Esse aquecimento no mercado da fruta é atribuído à alta demanda que sustenta os valores internos.

Embora as entregas da safra 2025/2026 para a indústria tenham ganhado força no fim de agosto, os novos contratos de fornecimento ainda avançam lentamente devido à espera dos agentes do setor por maior clareza sobre as condições do mercado. Nas negociações mais recentes para a futura safra, os valores giram em torno de R$ 50 por caixa.

