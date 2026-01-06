Logo R7.com
Entenda a importância da Venezuela para o agro brasileiro

Brasil exporta alimentos para o país vizinho e importa fertilizantes

Com o ataque dos Estados Unidos à Venezuela, Daniel Vargas, professor da FGV (Fundação Getulio Vargas) Direito Rio, analisa o que essa ação influencia o agronegócio brasileiro e as possíveis consequências.

