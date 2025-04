Entenda a importância do casqueamento no bem-estar e na prevenção de doenças em cavalos

O casqueamento é uma prática fundamental no manejo de cavalos , sendo responsável por aparar os cascos dos animais. O procedimento contribui diretamente para o equilíbrio nas provas de hipismo , além de promover o bem-estar e prevenir doenças.



Entre as etapas do processo estão a retirada da ferradura, a higienização e a remoção do excesso de casco. Em seguida, o ferrador utiliza uma lixa e aquece a peça antes de fixá-la novamente, o que ajuda a cauterizar e estabilizar a estrutura. Por fim, o metal é fixado com cravos.



A atleta de hipismo Alana Cristina Samião afirmou ao Record News Rural que o casqueamento é essencial para garantir o desempenho dos cavalos em competições de alto nível de forma consistente.