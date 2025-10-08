Logo R7.com
Entenda a queda dos preços do açúcar no Brasil

Desvalorização internacional e demanda doméstica enfraquecida têm pressionado as cotações

Record News Rural|Do R7

O preço do açúcar cristal branco caiu significativamente em setembro de 2025. Segundo o indicador Cepea-Esalq, a média foi de R$ 118,65 por saca de 50 kg no mercado spot paulista — o valor representa uma queda real de 17,54% comparado ao mesmo mês do ano anterior.

