Entenda como a sela personalizada é importante para a união perfeita entre cavalo e cavaleiro

Há quase 30 anos, Adriano Ferreira se dedica à confecção personalizada de selas para cavalos, em Uberlândia, Minas Gerais . No novo espaço onde comanda a própria fábrica, inaugurada há seis 6 anos, o seleiro já produziu mil acessórios para todos os tipos de montaria — a mais comum é a americana, usada para o manejo do gado.



Ferreira conta que antes de começar a esculpir as peças exclusivas, que auxiliam no conforto e junção perfeita entre o animal e o cavaleiro , é preciso obter algumas informações. O primeiro passo é entender se o equipamento será para campo ou competição .



“A sela que é de campo normalmente é um cavalo que não é de porte tão atlético. Então, tem que ser uma sela com armação mais fechada. No caso dos cavalos que são de competições, esses giram em torno de 450 kg, 500 kg um cavalo. Então, a gente sabe a armação que a gente vai usar. No caso do cavaleiro, aí eu vou querer sua altura, peso e fazer uma divisão para saber quantas polegadas é o ideal para sua sela”, explica.



Depois da escolha de materiais para não enferrujar, montagem e bordados, o produto chega finalmente à reta final. Segundo o artesão, com os cuidados adequados, o equipamento pode ser útil por 30 anos.