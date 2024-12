Escassez de chuvas e altas temperaturas fazem safra de cana-de-açúcar cair 4,8%

A escassez de chuvas e as altas temperaturas impactaram a safra 2024/2025 de cana-de-açúcar , que deve apresentar uma queda de 4,8% em relação à anterior — com uma estimativa de 678.670 toneladas. De acordo com o levantamento divulgado pela Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), apesar de a área de colheita ter crescido 4,3%, alcançando 8,7 milhões de hectares, a produtividade da cana deverá cair 8,8%.